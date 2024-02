Incontro tra l'assessore regionale Staine e Rfi: presentato il progetto del collegamento Cosenza, Castiglione cosentino e Unical

“Cosenza, come in generale la Calabria, ha da tempo un gap infrastrutturale che esige di essere superato. A tal proposito, il capoluogo di provincia va dotato di un sistema di trasporto efficiente che agevoli il rilancio del territorio, con una modalità idonea a realizzare il miglior rapporto costi e benefici per la collettività. L'idea è quella di attuare un sistema di trasporti intermodale che consenta di raccordare l’offerta di Trenitalia e Ferrovie della Calabria per garantire un rapido e immediato collegamento tra la città di Cosenza, Castiglione Cosentino e l'Università della Calabria”.

È quanto ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti Emma Staine all'uscita di un incontro tenutosi quest'oggi nella sede di Rfi a Roma, con i vertici dell’azienda e del ministero dei trasporti e delle infrastrutture.

Nel corso della riunione l’assessore Staine ha presentato una proposta progettuale che prevede la possibilità per la città di Cosenza di avere il collegamento ferroviario in centro e si collegherà con in maniera intermodale sia la città che il campus universitario.