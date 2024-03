Provincia di Cosenza, deleghe in arrivo. Ieri vertice di maggioranza

Tante deleghe quanti sono i consiglieri di maggioranza. Cioè otto. Che poi passeranno a sette, poiché un incarico è riservato al vicepresidente. Questo lo schema proposto ieri sera durante una riunione dei componenti della squadra di governo alla Provincia, tenuta a battesimo dal presidente, Rosaria Succurro.

Sullo sfondo l’assegnazione delle funzioni a distanza di due mesi e mezzo circa dalle elezioni per il rinnovo del civico consesso in piazza 15 Marzo, che ha visto primeggiare la coalizione di centrodestra, quando già la guida dell’Ente era appannaggio del medesimo schieramento.

L’idea, insomma, è quella di premiare tutte le forse politiche che hanno contribuito al successo nelle urne, da Forza Italia, risultato il primo partito in quanto a preferenze incassate, a Fratelli d’Italia (lista Ad Maiora), capace di consegnare all’assemblea il candidato più votato in assoluto, passando per Azione e Italia del Meridione, quest’ultima scesa in campo stringendo un accordo con la Lega.

Il loro cavallo di battaglia è stato il consigliere comunale di Bisignano, Andrea Algieri, al quale dovrebbe toccare la delega all’Agricoltura.