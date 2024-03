Riscossione tributi a Rende, il servizio spetterà ancora alla Maggioli

Sarà ancora la società Maggioli a gestire la riscossione dei tributi comunali. La gara pubblica è stata vinta, ancora una volta, dalla società che negli ultimi anni si è occupata di chiedere conto - e cassa- ai cittadini morosi. Buone notizie ad ogni modo per i rendesi. La triade commissariale ha rimodulato il bando pubblico, consentendo un risparmio annuo di almeno 300mila euro.

Denari pubblici che faranno certamente comodo alle casse municipali. La gestione avrà la durata di cinque anni. Poco più di 4 milioni e 700mila euro l’importo complessivo dell’operazione economico-finanziaria. La Maggioli, per la cronaca, ha gestito la riscossione dei tributi locali con l’amministrazione Manna. L’ex sindaco, a luglio dello scorso anno, aveva prorogato di altri mesi la scadenza ufficiale della concessione. Il tempo utile per ridisegnare e tracciare un nuovo bando ad evidenza pubblica, oltre che limare alcuni aspetti propriamente tecnici. L’azienda è stata spesso messa sotto accusa politica e amministrativa. Ricordiamo che Maggioli Spa deve occuparsi della riscossione dei Tributi municipali quali Ici, Imu, Tasi, Tari, imposte sulla pubblicità, Tosap e via discorrendo. Le polemiche invece erano legate all’ipotetica mancata o “minima” riscossione delle tasse verso i cittadini.