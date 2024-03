Autonomia differenziata, il M5S in piazza a Cosenza: "Non vogliamo cittadini di serie A e di serie B"

A Cosenza, come in ogni metro quadrato del nostro Paese, manifesteremo, grideremo e faremo sentire la nostra voce per dire No ad una autonomia differenziata che mira a creare cittadini di serie A e di serie B».

Così Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento Cinque Stelle alla Camera in città per un’iniziativa pubblica, organizzata alla Cgil, contro il ddl Calderoli sull'Autonomia. Tra i presenti della delegazione M5S anche i deputati Anna Laura Orrico, Dario Carotenuto, Antonio Caso e Andrea Quartini.