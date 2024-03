Elezioni a Corigliano Rossano, Promenzio prende tempo e convoca il direttivo di “Civico e popolare”

Il Movimento Civico e Popolare, fondato e presieduto dal consigliere comunale, Luigi Promenzio, capogruppo in consiglio comunale, non ha ancora deciso la collocazione della lista in fase di formazione, all’interno degli schieramenti politici attualmente dichiarati per la competizione elettorale amministrativa per il rinnovo del consiglio e per l’elezione del sindaco.

I componenti del sodalizio ed il suo massimo esponente hanno deciso in questa fase, non del tutto definita politicamente, di temporeggiare aspettando che possa emergere un terzo polo.

Lo ha confermato il leader del movimento che ha ribadito la volontà dei numerosi componenti del sodalizio di scendere in campo con una propria lista. Promenzio ha anche evidenziato di avere preso atto dell’invito rivolto al movimento civico da parte della candidata a sindaco del centrodestra, Pasqualina Straface, in merito alla «creazione di un fronte largo con Civico e Popolare, progressisti e moderati per scrivere il Futuro».

Il capogruppo di Civico e Popolare, collocatosi in consiglio rigidamente all’opposizione, in merito all’appello della candidata del centrodestra, ha evidenziato che non è stato possibile convocare la compagine di iscritti e per questo ha anche preso tempo prima di rispondere all’appello della Straface.

Ma vi sarebbe anche un altro motivo alla base dell’esigenza di temporeggiare prima di fare una scelta così importante.

«Aspettiamo – ha detto – che si componga il quadro generale. Vediamo se è possibile ancora che si possa costruire il terzo polo. In questo caso avremmo modo di orientarci nella scelta per il nostro schieramento».