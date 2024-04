Mattarella torna in Calabria, sarà nel Cosentino il 30 aprile

Il presidente della Repubblica, Sergio, Mattarella sarà in Calabria il 30 aprile. Lo si apprende mentre il capo dello Stato si trova in Africa: ieri una lunga giornata di incontri ad Abidjan in Costa d’Avorio, oggi è in Ghana. Mattarella visiterà, alla vigilia della Festa dei lavoratori del primo maggio, due stabilimenti produttivi della provincia di Cosenza. Una notizia accolta con grande soddisfazione in Calabria. Il presidente della Repubblica dovrebbe visitare la Gias di Mongrassano, che opera nel settore degli alimenti surgelati, e a Castrovillari la Granarolo, che si occupa di raccolta e commercializzazione del latte vaccino. Previsti anche incontri istituzionali con il governatore Roberto Occhiuto, la presidente della Provincia Rosaria Succurro e la Prefetta Vittoria Ciaramella. Lo scorso anno il Capo dello Stato si era recato, proprio in occasione della Festa dei lavoratori, nel distretto meccatronico di Reggio Emilia. Domani, intanto, ci sarà un primo briefing in Prefettura a Cosenza per varare nel dettaglio il piano legato alla visita del presidente della Repubblica, predisponendo ufficialmente gli incontri e gli adeguati servizi di sicurezza.