Corigliano Rossano, caccia ai candidati per le liste: i più quotati sono medici e avvocati

Non sarà facile, a quanto sembra, comporre le liste dei candidati a consigliere comunale, né sembra semplice individuare i nomi che possano dare un contributo importante in termini di voti alla stessa lista. Oggi, infatti, a poco meno di un mese dalla scadenza per la presentazione delle liste, i principali esponenti a capo delle formazioni politiche e movimenti, incontrano non poche difficoltà. Poiché il numero dei candidati che parteciperanno alla competizione di giugno – se sarà confermato il numero di oltre 15 liste in campo – potrebbe superare la cifra di 350 concorrenti, non sarà facile individuare i soggetti disponibili. Poi, secondo, quanto appreso, ci sarebbe l’esigenza da una parte e dall’altra di tenere in considerazione la provenienza dalle due aree urbane. Oltre ai candidati, i responsabili delle forze politiche e movimenti stanno setacciando il territorio per trovare i soggetti che dovranno sottoscrivere le liste con l’accortezza che la stessa persona non abbia già apposto la propria firma in precedenza a qualche altro elenco. Al momento i nomi sicuri dei candidati sono quelli che svolgono attività politica o istituzionale, mentre si scruta tra i professionisti che possono contare su un proprio seguito. I più corteggiati ovviamente sono gli avvocati ed i medici di famiglia, i cui clienti e pazienti hanno un rapporto continuo e diretto con il professionista.

Sembra che tra i medici di medicina generale che spontaneamente abbia intenzione di dare il proprio contributi civile e sociale per la comunità, vi sia il dott. Antonio Sanzi, medico di famiglia massimalista. Da fonti attendibile dovrebbe essere quasi certa la sua decisione positiva a candidarsi in uno dei movimenti a sostegno del sindaco Flavio Stasi.