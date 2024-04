Elezioni a Corigliano Rossano, partiti impegnati a elaborare le liste. I grillini mirano ad essere competitivi

Si accavallano le notizie sulle liste che si stanno preparando per partecipare alle prossime consultazioni elettorali di Giugno, tra nuovi ingressi nel panorama elettorale amministrativo ed esperienze consolidate. Tra le nuove liste che si accingono a partecipare alla consultazione per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, figura il Movimento Cinque stelle che nelle ultime elezioni non aveva partecipato alla consultazione elettorale, il Partito democratico, ed un movimento civico che dovrebbe presentarsi (ancora non è del tutto definita la discesa in campo con la propria lista) con un nuovo nome che dovrebbe definirsi “Aria Nuova” che oggi si preparano per sostenere con le reciproche liste il candidato a sindaco Flavio Stasi.

Da notizie recuperate qua e la, visto che non emergono ancora nomi, si è saputo che il partito pentastellato, così come annunciato dal presidente Giuseppe Conte nella sua recente visita a Corigliano Rossano, in occasione dell’incontro tenuto nella cinema teatro Metropol, sta preparando una lista competitiva. Come detto non si conoscono i nomi che, a quanto sembra, al momento vengono valutati dai responsabili territoriali del parlamento, le deputate, Vittoria Baldino ed Elisa Scutellà. Infatti, secondo quanto appreso, vi sarebbe un’alternanza di nomi che compaiono e poi scompaiono.