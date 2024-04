Montalto Uffugo verso il voto, altro colpo di scena: Antonio Brogno si ritira per sostenere Mauro D’Acri

Scende a tre il numero dei candidati alla carica di primo cittadino che si sfidano in questa tornata elettorale. Mauro D' Acri, Biagio Faragalli ed Emilio Viafora continuano la corsa mentre si arresta quella di Antonio Brogno. Il candidato che, attraverso Italia del Meridione, partito di cui è segretario cittadino, aveva offerto la sua disponibilità per la fascia di sindaco di Montalto Uffugo, ha deciso, infatti, di non concorrere più nella competizione di giugno ma di sostenere D'Acri, entrando a far parte della sua coalizione.

«Dopo un lungo confronto e un’attenta analisi politica dettata dalle necessità che deve affrontare la nostra città - spiega Antonio Brogno - che punta a una riqualificazione territoriale che la vedrà finalmente protagonista di uno sviluppo importante, ho deciso per il bene della mia comunità di ritirare la candidatura a sindaco di Montalto Uffugo. Ma il mio impegno e le mie idee continueranno a fianco della coalizione del candidato a sindaco Mauro D’Acri».