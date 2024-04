Rende: in Municipio tornano i conti, nonostante quel debito extra

Qual è lo stato attuale delle finanze comunali? Il bilancio del Comune di Rende è tornato ad avere numeri in positivo rispetto al passato ed alla fase di riequilibrio degli ultimi dieci anni? La triade commissariale, tra le prime pratiche su cui ha lavorato alacremente, ha inserito proprio il documento contabile dell’ente ed i conti pubblici. Qualche mese fa, i tre commissari in una delibera di giunta, sostituendosi ai poteri del Consiglio Comunale, hanno anche approvato il Rendiconto di gestione ed il Bilancio di previsione degli anni a seguire. Le notizie che giungono dalle casse comunali sembrano abbastanza tranquille, con un risanamento certificato. Solo un dato, in negativo, ha fatto registrare una piccola smorzata di entusiasmo. Ben seicentosessanta mila euro di debiti fuori bilancio pagati. La triade commissariale, composta da Giuffrè, Correale e Albertini, ha dato ufficialmente mandato agli uffici comunali di ottemperare e pagare le somme relative alle diverse richieste, del passato, su sentenze addirittura già avvenute. Un debito comunale mai pagato ed evidentemente non riportato nelle scritture contabili del passato. Sebbene, probabilmente, alcune condanne e, quindi, obblighi di pagamento, siano arrivate da poco tempo. Ad ogni modo una somma di bilancio abbastanza corposa cui i tre commissari non si sono certamente tirati indietro. Come? Attingendo da un fondo di riserva creato ad hoc, con risorse previste dalla legge e tale da salvaguardare i conti pubblici. Contribuenti e creditori che, già da due mesi ormai, stanno ottenendo quanto da loro spettante per lavori eseguiti e per altre richieste amministrative corredate dalle fatture.