Giorni frenetici a Corigliano Rossano per comporre le liste. Il Pd punta dritto su nomi di spessore

Sono pronte e complete le liste di partiti e movimenti storici che fanno riferimento ai due candidati a sindaco delle due coalizioni di centrodestra e di centrosinistra. Sono anche quasi al completo le firme a corredo delle stesse liste che devono essere presentate entro le ore 12 di sabato prossimo.

Stanno, invece, ancora lavorando alla cernita dei nomi, per rendere le liste il più possibile forti e che abbiano riscontri nella società civile, alcune forze politiche che non erano presenti alla scorsa competizione elettorale del 2019, le prime elezioni della nuova città di Corigliano Rossano. Tra le forze politiche che ancora lavorano al completamento della lista e che si stanno adoperando per ospitare nell’elenco dei nomi di personalità che sposano le idee partito, pur non essendo iscritte allo stesso, ma anche di giovani che si affacciano all’attività politica, vi è il Pd che ha aderito alla coalizione del candidato a sindaco Flavio Stasi.

Il Pd può contare su nomi di candidati dirigenti di partito e impegnati in istituzioni rappresentative, come Rosellina Madeo, Giuseppe Candreva, Fabio Pellegrino, Gabriella Caravetta, Mariolina Cacciola e su un gruppo di giovani attivo. Proprio sui Giovani Dem cerca di puntare la segretaria del Pd locale che potrebbe schierare il segretario dei Giovani Democratici, Giulio Quero. Anche nel centrodestra, oltre alle liste di Forza Italia, Fratelli D’Italia, Lega, Noi Moderati, vi sono nuove formazioni, alcune delle quali fanno riferimento ai partiti storici e che, secondo quanto riferito dai responsabili, comprendono nomi di rilievo. Una delle liste inedite è la seconda lista di Fratelli D’Italia.