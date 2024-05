Amministrative a Corigliano Rossano, destinazione futuro TUTTE LE LISTE

Sono 17 le liste che si confronteranno nella campagna elettorale per le amministrative del comune di Corigliano Rossano previste per il prossimo 8 e 9 giugno e 3 sono i candidati a Sindaco. Sono 401 i candidati iscritti nelle liste elettorali predisposte dai movimenti politici e dai partiti. Ieri è scaduto il termine per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale presso la segreteria del comune dove sono state consegnate a cura dei presentatori di lista incaricati le 17 liste collegate ai tre candidati a sindaco, Domenico Piattello a cui è collegata l’unica lista “Italia nel Cuore”; Flavio Stasi, a cui sono collegate 8 liste “Corigliano Rossano Pulita”, “Uniti per Stasi Sindaco”, “Città Libera”, “Corigliano Rossano Futura” “Alleanza Verdi Sinistra”, “Azzurro Mare”, “Movimento Cinque Stelle”, Partito Democratico; Pasqualina Straface a cui si richiamano altrettante 8 liste, Forza Italia, 2 liste che fanno riferimento a Fdi, una di esclusiva pertinenza di iscritti e dirigenti di Fratelli d’Italia con proprio simbolo e l’altra civica denominata “Città Futura – Noi Moderati”, “Civico e Popolare per una Città Viva” formata da esponenti del movimento e da dirigenti del partito di Italia Viva, “Uniti per Corigliano Rossano”, “Movimento per il Territorio”, Lega Salvini, Azione.

La sfida per rimanere alla guida della città, nel caso di Stasi, o di ritornare sul gradino istituzionale più alto della nuova città nata dalla fusione, dopo avere guidato la città ausonica per due anni dal 2009 al 2011, nel caso della Straface, si restringe, ovviamente ai due sindaci a capo delle due corpose coalizioni, mentre Piattello conta di fare bella figura ed entrare in consiglio comunale per portare avanti le problematiche che gli stanno a cuore in direzione dei cittadini.

Da come sono iniziate le schermaglie nel periodo in cui è scesa in campo Paqualina Straface, su input del vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente della Regione, Roberto Occhiuto, (in precedenza era stato catapultato nella mischia elettorale, nella qualità di candidato a sindaco, il consigliere comunale Mattia Salimbeni, che avrebbe dovuto rappresentare i temi del cosiddetto terzo polo) la battaglia elettorale si preannuncia dura e, a quanto sembra, senza esclusione di colpi. Nei giorni precedenti, infatti, vi è stato un duro botta e risposta tra la coalizione Straface e quella di Stasi sulla questione dei debiti scaturiti dal mancato pagamento delle bollette comunali da parte di Stasi. A questo sono seguite le repliche, anche in questo caso dure, da parte della colazione Stasi ricordando i debiti milionari lasciati dalle precedenti amministrazioni comunali guidate da sindaci del centro destra che il suo esecutivo sta onorando dilazionando quei debiti per altre decine di anni. Ora, però, negli ambienti cittadini si spera che il confronto avvenga sui temi principali che riguardano la città, la prima della provincia di Cosenza per numero di abitanti e la terza della Calabria.

Si presume che Stasi possa puntare su quanto realizzato in questi cinque anni di amministrazione comunale che ha dovuto gestire lo storico passaggio dalle singole città di Corigliano Calabro e Rossano, alla città unica di Corigliano Rossano e sul complemento di quei progetti avviati e che, secondo , quanto evidenziato, andrebbero a cambiare il volto della città a beneficio dei cittadini. Dalla coalizione di Pasqualina Straface, i cui partiti e movimenti hanno espresso la loro attività politica dall’opposizione, oltre ad evidenziare le cose che secondo gli stessi non sarebbero state fatte, potranno far valere, così come è stato evidenziato nelle diverse manifestazioni pubbliche, la presunta necessità di puntare alla vittoria per completare la filiera istituzionale di centrodestra attualmente presente nei diversi enti sovracomunali a partire dalla Provincia, Regione e Governo nazionale. Ciò in quanto la coalizione può contare sulla presenza alla regione della stessa Straface, oltre al presidente della regione, Roberto Occhiuto, vicepresidente nazionale dello stesso partito, e sulla presenza nei banchi di maggioranza del Parlamento del Senatore Ernesto Rapani, cittadino di Corigliano Rossano ed esponente del partito di Fratelli D’Italia, alla guida del Governo con Giorgia Meloni. E poi il confronto tra le due coalizioni non potrà che soffermarsi sulle questioni della Sanità e del nuovo ospedale della Sibaritide, del porto di Schiavonea, della viabilità, del destino dell’area attualmente occupata dalla centrale Enel. I cittadini sperano, a questo proposito che sui progetti futuri si badi alle questioni reali e necessarie per fare decollare finalmente la grande città capofila della Sibartitide, evitando di procedere con promesse del tipo “chi le spara più grosse”.

Intanto dall’esame delle liste emergono le situazioni politiche di crisi che erano emerse all’interno di partiti in precedenza ed alla vigilia della presentazione delle liste. Come si può notare le uniche liste che non sono riuscite a raggiungere il numero di 24 candidati, il massimo consentito (il minimo è quello di due terzi) che richiama il numero dei consiglieri comunali assegnati al comune di Corigliano Rossano, sono quelle del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle. Nel Pd da tempo erano sorte differenziazioni interne sulla gestione della fase delle alleanze in vista delle elezioni, che si sono acuite di recente. Quando sembrava che fosse stato raggiunta una intesa di massima anche con l’intervento dei responsabili regionali e provinciale del partito le cose si sono complicate al punto che molti dirigenti locali che svolgono ruoli nazionali, provinciali e regionali, e che si sarebbero dovuti candidare, si sono defilati, candidandosi nella maggioranza di essi in altre liste e soprattutto nelle liste della coalizione di Stasi, la stessa coalizione a cui ha aderito il PD, anche se tra le contestazioni di una parte dello stesso partito. Una situazione che, secondo gli umori raccolti da fonti attendibili potrebbe portare alla cancellazione dall’albo degli iscritti di coloro che hanno preferito candidarsi in altre liste.

Un problema di contestazione interna al gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle, avrebbe interessato i grillini che hanno chiuso la lista con 21 candidati. Tuttavia il partito pentastellato punta molto sul risultato elettorale di Corigliano Rossano, la terza città della Calabria. Un impegno manifestato dalla coordinatrice regionale Anna Laura Orrico “per premiare l’impegno sui territori maturato soprattutto in questi ultimi mesi e, allo stesso tempo, catalizzare le forze sane della società calabrese pronte a misurarsi sul campo”. Un ringraziamento è stato rivolto alle colleghe Vittoria Baldino ed Elisa Scutellà, al capogruppo in Consiglio regionale Davide Tavernise, al coordinatore della provincia di Cosenza Giuseppe Giorno e alla referente del Gt Denise Di Vico. Stessa considerazione verso la Città giunge dalla Lega che, tramite il deputato Domenico Furgiuele e Maria Carmela Iannini , già candidata alla Camera dei Deputati, hanno spiegato di avere voluto fortemente la presentazione della lista, su input dello stesso ministro Salvini per sottolineare l’impegno per la SS 106 e per la ferrovia Jonica.