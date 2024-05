Cosenza, sulla riscossione Palazzo dei Bruzi punta al traguardo del 70-80%

Passaggi propedeutici ne sono stati già compiuti. Si aspetta solo la convocazione del Consiglio comunale per l’ok definitivo, la cui seduta dovrebbe tenersi nella prima quindicina di giugno. Sullo sfondo il Rendiconto del 2023, il consuntivo che traccia l’attività amministrativa svolta durante la precedente annualità, rispetto alla quale serve la certificazione dell’assemblea. Nel frattempo è atteso il parere dei Revisori dei Conti, fondamentale per dare il via libera all’importante documento.

Il Collegio di controllo pare abbia già un quadro abbastanza esaustivo della situazione e giovedì prossimo, durante la riunione dell’apposita commissione Bilancio, presieduta dal consigliere, Gianfranco Tinto, potrebbe anche sviscerare qualche cifra e dato, mentre, intanto, il medesimo organismo ha invitato, di recente, il neo dirigente di settore addetto ai Servizi finanziari, Marco De Rito, che essendo arrivato da poco a Palazzo dei Bruzi, insieme ad altri quattro colleghi assunti a tempo determinato e legati alla legislatura del sindaco, è ancora impegnato a snocciolare i numeri della complessa materia, considerata la casella lasciata vacante dall’allora assessore al Bilancio, Francesco Giordano, mai sostituito nell’incarico a diversi mesi dalle dimissioni.