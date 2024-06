Montalto, il cantiere del futuro è nell’urna: D'Acri, Faragalli o Viafora TUTTE LE LISTE

Ci siamo. Domani e dopodomani Montalto Uffugo affronterà il bivio elettorale , la scelta sarà decisiva per il futuro politico e amministrativo della città, che rappresenta uno dei comuni protagonisti dell’area urbana di Cosenza. Sezioni stabilite, schede elettorali pronte, scrutatori in postazione: i seggi apriranno domani alle 15. e si potrà votare fino alle 23. Poi, domenica si ripartirà alle 7 e si andrà fino in fondo, alle 23. Naturalmente, ci saranno due schede: una è per le Amministrative, l’altra per le Europee. I montaltesi dovranno scegliere il condottiero di un’amministrazione che avrà il compito di governare il territorio con competenze concrete e progetti che possano incamminarlo verso un percorso di sviluppo reale. Il voto segnerà anche la fine del decennio di mandato del sindaco uscente Pietro Caracciolo . Nel 2014, infatti, con il 52,47% delle preferenze, Caracciolo superò i suoi avversari e venne eletto per la prima volta alla guida di Montalto Uffugo. Nel 2019 ci riprovò e venne confermato sindaco con il 63,7%, restando in carica fino ad oggi. A contendersi poltrona e fascia tricolore, in questa sfida accesa, sono Mauro D’Acri, Biagio Faragalli e Emilio Viafora .

D’Acri, 58 anni, è supportato dalla spinta di 144 aspiranti consiglieri comunali spalmati in nove liste: “Forza popolare”, “Moderati”, “Kore”, “Agorà”, “Montalto Protagonista”, “Libera – Mente”, “Montalto in Comune”, “Progresso ed Innovazione” e “Primavera Democratica”. Faragalli, 40 anni, farmacista, ex vicesindaco di Montalto, è anche lui affiancato da nove liste: “Biagio Faragalli sindaco”, “Amo Montalto”, “La Migliore Montalto”, “Passione civica”, “Prospettiva futura”, “Radici e Futuro – Forza Montalto”, “Montalto Uffugo Azzurra”, “Promozione Montalto – cambiamento” e “Montalto solidale”. Terzo competitor è Viafora, 71 anni, ex primo cittadino, sceso in campo con la lista “Emilio Viafora sindaco”. Una poltrona per tre, dunque, con tre visioni politico – amministrative tutte orientato verso il medesimo obiettivo: favorire la crescita del territorio. Le proposte di Faragalli, D’Acri e Viafora, delineano percorsi distinti, ognuno con la sua visione per Montalto Uffugo, cittadina ricca di potenziale inespresso.

Il nocciolo del programma del candidato Biagio Faragalli e del suo gruppo ruota attorno al rilancio culturale e infrastrutturale. Faragalli punta decisamente sulla cultura come leva di sviluppo, proponendo di completare l’Auditorium inattivo da dieci anni e intitolato a “Ruggiero Leoncavallo”. La visione di Faragalli non si limita ai “passaggi obbligati” ma prevede anche l’istituzione di un festival internazionale e la creazione di un brand Leoncavallo, trasformando Montalto nella futura capitale della musica lirica. Un occhio di riguardo è rivolto anche al turismo, con un interesse particolare per quello religioso, sfruttando le aree montane circostanti.

Un approccio complessivo al rilancio del territorio montaltese è quello di Mauro D’Acri e del suo gruppo. D’Acri offre un programma che mira a un rilancio totale di Montalto attraverso il completamento di infrastrutture cruciali, lo sviluppo del turismo culturale e religioso e il potenziamento della partecipazione comunitaria. La proposta della sua coalizione include la promozione di eventi culturali che possano attrarre visitatori e nuove opportunità economiche, integrando cultura, storia e turismo in un progetto coeso.

Al rinnovamento del tessuto sociale mira Emilio Viafora, il quale, dalla sua parte, si concentra sul rafforzamento del senso di comunità e identità, che ritiene siano stati erosi negli ultimi anni. Propone un approccio inclusivo e partecipativo al governo della città, introducendo la figura del garante cittadino, un intermediario tra i cittadini e l'amministrazione. Questa figura avrà il compito di assicurare che le voci della comunità siano ascoltate, rinnovando così il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Il futuro di Montalto è assai promettente viste le visioni programmatiche dei candidati, visioni diverse ma complementari, ognuno con il proprio focus, ma tutti convergenti verso la rivitalizzazione della città. L’impegno culturale, sociale e infrastrutturale proposto potrebbe non solo migliorare la qualità della vita dei cittadini ma anche posizionare Montalto come un centro di riferimento nella regione. Gli elettori di Montalto sono chiamati a una scelta importante, che definirà il futuro della loro comunità per i prossimi cinque anni. Proprio per essere un comune al di sopra dei quindicimila abitanti, è probabile che queste Amministrative non si risolvano al primo turno ma ci potrebbe essere un secondo appuntamento elettorale che è quello del ballottaggio. Montalto, potrebbe, infatti, ritornare alle urne, qualora nessun candidato a sindaco riesca ad ottenere la maggioranza assoluta. Di conseguenza i due candidati più votati andranno al ballottaggio.