Camera dei deputati, il responso della Giunta per le elezioni su Cosenza: fuori Scutellà, dentro Gentile

Terminato in giunta delle elezioni il lavoro di revisione delle schede bianche e nulle nel collegio uninominale di Cosenza alla Camera che aveva visto Anna Laura Orrico (M5s) prevalere di circa 500 voti sul candidato di centrodestra Andrea Gentile (FI). L’esito ha visto Gentile recuperare oltre 700 voti e quindi terminati i passaggi formali, nelle prossime settimane, la maggioranza aumenterà la sua presenza nell’emiciclo di Montecitorio a scapito dei 5 stelle. A perdere il seggio non sarà pero Orrico che era stata eletta anche nel proporzionale ma la deputata Elisa Scutellà che aveva preso il posto della Orrico nel proporzionale.

La precisazione dei legali di Gentile

"In merito alla notizia diffusa dall’ANSA occorre precisare che allo stato Andrea Gentile non e’ stato eletto alla Camera. In effetti e’ terminata la fase istruttoria della revisione delle schede elettorali,da parte della Commissione della Giunta per le Elezioni e il risultato, sin dalle prime sezioni scrutinate, sembra decisamente favorevole a Gentile a danni di Orrico del M5S. Ora e’ necessario che la Giunta, nel suo plenum, deliberi la proposta di elezione sulla base della verifica e poi la Camera dei deputati dovrà approvare in via definitiva la proposta e la eventuale surroga. Ciò’ non ci esime dall’esprimere fiducia nell’esito finale perché sin dalla proposizione del ricorso abbiamo creduto nella fondatezza dei motivi di censura e nella erroneità nell’attribuzione dei voti che ha penalizzato il candidato Gentile della coalizione di più liste". Così in una nota gli avv. Oreste Morcavallo e Gisella Leto, difensori di Andrea Gentile.