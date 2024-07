Camera, "staffetta" Scutellà (M5S)-Gentile (FI). La deputata: "Io fuori? Falso, ci sono ancora dei passaggi"

«Voglio denunciare un fatto gravissimo: mi sono ritrovata su tutti i giornali, con la notizia secondo cui io sarei fuori dalla Camera e Andrea Gentile sarebbe un nuovo parlamentare. E’ falso, ci sono ancora dei passaggi da fare e, piaccia o non piaccia, io sono ancora deputata. Chi ha fatto uscire questa notizia falsa ha dimostrato di non avere rispetto per le persone, deve però averlo per la Giunta delle Elezioni e per la Camera dei Deputati. Questa è la casa della democrazia, nessuno deve intendersi al di sopra della legge e dei regolamenti. L’aula è sovrana, nessun altro».

Lo ha detto la deputata M5S Elisa Scutellà intervenendo a fine seduta a Montecitorio.