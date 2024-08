Autonomia differenziata, Caruso contesta la legge. Il sindaco di Cosenza si schiera con la minoranza regionale

Il sindaco Franz Caruso condivide pienamente la dura presa di posizione dei capigruppo di minoranza a Palazzo Campanella volta a far arrivare in aula prima della pausa estiva la Ppa sul referendum abrogativo della legge sull’Autonomia Differenziata.

Pur non potendo partecipare, per impegni istituzionali precedentemente assunti, all’iniziativa messa in campo ieri mattina a Reggio Calabria in occasione della riunione della Commissione “Affari Istituzionali”, il primo cittadino di Cosenza ha fatto pervenire ai consiglieri Bevacqua, Tavernise e Lo Schiavo, un messaggio di partecipazione e apprezzamento, in cui si legge: «Quella messa in campo è una battaglia che condivido pienamente e che, personalmente, ho inteso portare avanti sin dalla prima ora contro una legge scellerata che arreca danni incommensurabili all’Italia ed al Mezzogiorno del Paese, con particolare riferimento alla Calabria che è tra le Regioni più povere nello stesso Meridione».