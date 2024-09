Provincia della Sibaritide, a Corigliano Rossano s’insedia la commissione

La proposta di istituzione della Provincia della Sibaritide, che ha fatto rinascere a Corigliano Rossano e nel vasto comprensorio la necessità di decentramento amministrativo, assume i contorni istituzionali, con l’istituzione dell’apposita commissione temporanea deliberata dal consiglio comunale, che è stata convocata dal presidente eletto, il consigliere comunale di maggioranza, Antonio Uva per dopodomani lunedì 9. L’organo consiliare temporaneo, che ha assunto la denominazione di Commissione “Autonomia Locale per l’Istituzione della Nuova Provincia”, terrà dopodomani, alle ore 10, la sua prima riunione nella sala giunta di Piazza SS. Anargiri del centro storico di Rossano. Sarà presente la presidente del consiglio comunale, Rosellina Madeo, i componenti della commissione. La stessa comunicazione Uva l’ha inoltrata al sindaco Flavio Stasi, al segretario generale del comune dott. Paolo Lo Moro, ed ai capigruppo consiliari.

Nell’ordine del giorno figurano le comunicazioni del Presidente, la programmazione delle attività della commissione. Uva, già promotore della proposta di istituzione della provincia Sibaritide e Pollino, ritiene che nel coinvolgimento delle istituzioni locali, sarà opportuno partire dal quella proposta a cui avevano aderito 42 Enti locali. Ritiene che quegli stessi comuni potranno confermare ancora oggi quelle adesioni previo le verifiche di cui si farà promotore, sulla conferma della volontà o meno. È anche fiducioso che i 42 enti locali aderiranno alla proposta che ora vede il panorama istituzionale mutato con la nascita della Città di Corigliano Rossano, il primo comune della Provincia di Cosenza. E proprio esaminando la conformazione dell’attuale enorme provincia di Cosenza, è del parere che l’eventuale distacco dei 42 o anche 50 comuni da Cosenza, questa non subirebbe danni, anzi riuscirebbe a gestire al meglio i servizi del suo comprensorio. C’è, quindi attesa sul processo che dovrebbe portare alla nascita della provincia della Sibaritide.