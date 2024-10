Baker Hughes, confronto in Consiglio comunale a Corigliano Rossano

Intanto non si fermano le polemiche e gli interventi sulla vicenda. Il senatore Fausto Orsomarso, membro della Commissione Finanze e Tesoro, stigmatizza l’infelice decisione del sindaco Stasi: «Una classe dirigente responsabile, non solo politica sia chiaro, cerca di far di tutto per cambiare in positivo la percezione e la realtà della Calabria a livello nazionale ed estero, ed ecco che il tentativo riuscito di attrarre imprese che investono capitali per insediamenti produttivi, viene vanificato dal cavillare in burocratese, addirittura ricorrendo al nostro Capo di Stato come se l’azienda utilizzasse gas nocivi. Francamente è imbarazzante e desolante. Sono argomenti cruciali per garantire un futuro di lavoro a tanti calabresi ma di fronte a paralizzanti “scelte da azzeccagarbugli” vien voglia di dire che persino Marx avrebbe definito questi soggetti quali “nemici del progresso con la testa rivolta all’indietro». Il sen. Orsomarso concorda col rammarico del presidente regionale di Unindustria, Aldo Ferrara, che ha opportunamente rammentato «il lavoro svolto al fianco delle Istituzioni per costruire le migliori condizioni di contesto possibili affinché la Calabria sia terra capace di attrarre investimenti provenienti soprattutto da oltre i confini. In un colpo solo, la regione ha perso una triplice, importante opportunità per il suo sviluppo industriale, sociale ed economico».