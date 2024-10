Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini del Crati, Busento e Campagnano: la Giunta di Cosenza approva il progetto definitivo

La giunta municipale, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, ha approvato il progetto definitivo degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini dei fiumi Crati, Busento e Campagnano. Il progetto beneficia di un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pari a 3 milioni 940.000,00 euro e risalente al 2010 e che era stato completamente abbandonato dalla Amministrazione precedente. “Siamo costantemente impegnati – sottolinea il Sindaco Franz Caruso - in un'azione di recupero di progetti ai quali non era stato dato seguito e che porteremo a compimento. In particolare il progetto definitivo approvato in Giunta ci consentirà di dare risposte significative alla necessità di sistemazione e di ripristino dell’officiosità idraulica lungo i tratti dei corsi d’acqua (Crati, Busento e Campagnano) interessati attualmente da diffusi fenomeni di dissesto. Grazie alla realizzazione del progetto – rimarca ancora Franz Caruso - da un lato ridurremo sensibilmente i rischi idrogeologici, diventati una vera emergenza nazionale, anche nei territori calabresi, come dimostrano i danni subiti, a causa delle forti precipitazioni di questi giorni, nel lametino, e dall’altro, attraverso un’opera di messa in sicurezza e risistemazione anche dei camminamenti pedonali, i fiumi non saranno più sottratti alla fruibilità dei cittadini”.

Tra le altre caratteristiche degli interventi il Sindaco Franz Caruso ha elencato anche l’ulteriore mitigazione dei fenomeni erosivi, in corrispondenza delle opere esistenti, la regolarizzazione del deflusso delle acque, attraverso un’adeguata riprofilatura della sezione idraulica e la pulizia della vegetazione infestante, in corrispondenza dei tratti già interessate da opere idrauliche. “Nella fase esecutiva – ha aggiunto ancora il primo cittadino - saranno eliminate le criticità presenti e sarà messa la parola fine al degrado . La natura degli interventi non andrà ad incidere sullo stato dei luoghi, ma avrà carattere conservativo. Saranno, inoltre, messi in protezione i muri fondali del Crati e del Busento. Il progetto – ha spiegato ancora Franz Caruso- comprende anche la sostituzione del ponte in legno di via Oberdan, molto attesa dai residenti di quella zona particolare del nostro centro storico. Saranno, inoltre, piantumate le specie arboree autoctone, anche in virtù del fatto che gli interventi devono tener conto della protezione della vegetazione autoctona, così come sarà realizzato un nuovo sistema di illuminazione”.