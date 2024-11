Rende, dopo l’incontro con i tecnici il dibattito incalza sul Psc

Non solo città unica. A Rende la macchina amministrativa continua il suo corso attraverso il lavoro dei tre commissari. Tre giorni fa l'incontro, importante, con i tecnici che hanno redatto il tanto discusso - e revocato - Psc. Le intenzioni sono quelle di far ripartire l'iter, se possibile. Apportando, al tempo stesso, necessarie variazioni tecniche richieste dalla stessa triade commissariale.

Si può fare? Probabilmente sì, nonostante i “mal di pancia” delle opposizioni consiliari del passato che, legittimamente, recriminano agibilità politica e rinvii di scelte dopo nuove elezioni. Ad ogni modo l’argomento è importante. Lo strumento urbanistico è stato uno dei punti nevralgici anche del sindaco Manna e della sua precedente maggioranza, prima dello scioglimento.

Non è un caso, allora, che ad intervenire sia l’ex assessore, Domenico Ziccarelli. «L'approvazione di uno strumento urbanistico si trascina sempre polemiche. È avvenuto e, purtroppo avviene anche oggi. Nel caso specifico bisogna rilevare che la duplice vittoria del Sindaco Manna era stata un boccone amaro per tanti. Eppure è così che la democrazia matura si rinvigorisce».