Città unica di Cosenza, il sindaco Caruso: “Se vince il sì, siamo pronti ad attivare la macchina istituzionale”

La voce di Caruso. Si è svolta questa mattina, martedì 19 novembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, una conferenza stampa durante la quale il sindaco di Cosenza, ha ribadito il proprio sostegno al progetto della città unica. L’incontro, organizzato a pochi giorni dal referendum consultivo fissato per il prossimo primo dicembre, ha rappresentato un’occasione per chiarire ulteriormente la sua posizione sulla fusione tra Cosenza, Rende e Castrolibero.

Nel corso del suo intervento, Caruso ha ripercorso le tappe principali che hanno caratterizzato la sua visione del progetto, evidenziando il valore di un percorso basato sul dialogo e la condivisione. In un passaggio significativo, il sindaco ha rivelato un dettaglio legato alla genesi del processo: “Caputo e De Francesco mi parlarono di questa data già due anni fa, ma a me interessava il percorso. I ricorsi derivano dalla scelta di calare la legge dall’alto e dalla mancata condivisione della stessa con i territori e con i consigli comunali. Le istanze sono pertanto una battaglia di difesa e di democrazia: sono favorevole alla città unica, ma non accetto imposizioni. Solo il consiglio comunale può dettarmi la linea. La Regione non ha potere di sciogliere i Consigli, ma solo quello di riorganizzare territori”.