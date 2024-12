Mario Occhiuto, l'ex sindaco di Cosenza sul "No" alla Città unica: "Persa un’opportunità che forse non si ripresenterà mai più"

"Il risultato del referendum per la istituzione della Città Unica di Cosenza, Rende e Castrolibero ha sancito la vittoria del NO, e con essa la chiusura di una porta verso un’opportunità che forse non si ripresenterà mai più. Non si è trattato di un semplice voto amministrativo, ma di una scelta che avrebbe potuto cambiare il futuro del nostro territorio, garantendo più risorse, servizi migliori e maggiore attrattività per i giovani e per chi vive qui".

Commenta così Mario Occhiuto, l'ex sindaco di Cosenza che era stato uno dei promotori della proposta di Legge.

"Chi oggi festeggia la vittoria del NO - continua Occhiuto - deve assumersi la responsabilità di aver bloccato un progetto che puntava a superare il campanilismo e a costruire un’area urbana forte, unita e competitiva. Le divisioni non hanno mai portato sviluppo, e questo territorio continuerà a pagare il prezzo di confini amministrativi che non rispecchiano più la realtà di una comunità che vive già come un’unica città".