Referendum sulla città unica, vince il no (58% a 42%). Al voto un elettore su quattro (26,01%), ma pesa il dato del capoluogo: Castrolibero al 44,78%, Rende al 33,2%

Alla fine la spunta il no. Con una forbice abbastanza ampia (56% a 43%), ma il risultato del referendum consultivo legato alla Legge sulla fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero offre anche altri dati da analizzare seriamente, soprattutto per i promotori della città unica. L'affluenza, soprattutto nel capoluogo, è stata bassissima: 44,78% a Castrolibero, Rende al 33,2% e Cosenza al 19,12%, per un totale del 26,01% (con la città dei bruzi che ha avuto oltre il 50% dell'elettorato complessivo).

La nuova “partita”

Da oggi inizia una nuova “partita”. Perché i dati offerti dal referendum, potenzialmente, non frenano il processo di fusione fortemente voluto dalla Regione ma obbligano a serie riflessioni, a rivisitazioni delle modalità. Perché l'elettorato, in particolar modo quello dei due comuni più piccoli, si è esposto in maniera netta. E il terzo, quello che teoricamente avrebbe dovuto fungere da traino, si è astenuto (in proporzione ha votato appena un elettore su cinque). Ecco perché bisognerà sedersi a tavolino e ridisegnare i “confini” - è il caso di dirlo - del progetto, contemplando la presenza dei rappresentanti di tutte le Municipalità al tavolo della discussione.