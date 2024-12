Cassano, il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione finanziario 2024/2026

“Se ci sono tanti cantieri in corso – ha continuato il primo cittadino – è perché abbiamo programmato, progettato, ottenuto i finanziamenti, aperto e seguito i lavori passo dopo passo in fase di realizzazione. Di questa programmazione ed efficienza è un importante esempio proprio il fatto che siamo il primo comune della Calabria e tra i primi in Italia ad approvare con largo anticipo il bilancio di previsione”. Una scelta, quella dell’amministrazione comunale, perché si è a scadenza e nei prossimi mesi si andrà a nuove elezioni. Papasso, a tal proposito, nel suo intervento ha ringraziato tutta la squadra per quanto fatto in questi cinque anni: segretario, dirigenti, giunta, consiglieri e collaboratori. In particolare, citando la relazione dei revisori dei conti, un organo esterno all’Ente che per legge deve dare un parere terzo sul bilancio, ha sottolineato alcuni passaggi per lanciare dei messaggi alla cittadinanza. Una scelta fatta perché, per come sta intervenendo la Corte dei Conti sulle amministrazioni comunali, il buon andamento dell’amministrazione cassanese, certificato proprio dai revisori dei conti, deve rimanere anche agli atti del consiglio per arrivare nelle case dei cittadini. Tra questi il primo cittadino ha evidenziato come: non siano state richieste anticipazioni di cassa, venga garantito il rispetto del saldo di competenza di esercizio non negativo, nel bilancio non vengono utilizzati escamotage per raggiungere il pareggio di bilancio, l’Ente non è stato inerte in merito alle operazioni di recupero dei crediti vantati dal Comune; le spese per il personale sono contenute in riferimento alla fascia demografica di riferimento dell’Ente, segno di come ci sia attenzione per il personale rispettando sempre le normative mentre qualcuno cerca becere speculazioni. “La relazione dei revisori soprattutto – ha evidenziato Papasso – smentisce anche coloro parlano di indebitamento e cercando creare inutili allarmi su problemi che non esistono ed è positiva in ogni punto. Sono stato un sindaco operaio, in trincea, la nostra maggioranza ha retto senza urti e questa relazione lo certifica. Non ho avuto dai consiglieri condizionamenti e/o richieste particolari e di questi li ringrazio. Siamo stati una vera squadra che è ancora qui dall’inizio e chiude questa consiliatura. Di questo sono soddisfatto ed è motivo di grandissimo orgoglio”. Sia il vicesindaco Mugno nella sua relazione, sia il sindaco Papasso e i consiglieri di maggioranza, tutti autori di un intervento conclusivo, hanno evidenziato il grande lavoro fatto in questi cinque anni per garantire servizi qualificati ed eccellenti, investimenti in servizi essenziali in vari campi dalla pulizia del territorio, dai servizi sociali alla manutenzione e alla sicurezza, promozione del turismo e della cultura e ammodernamento delle infrastrutture, investimenti nel personale e, soprattutto, la sostenibilità finanziaria dell’ente e per realizzare i progetti strategici per la comunità.