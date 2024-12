Cosenza, l'auspicio di Giacomo Mancini: "Bisogna dare un maggiore slancio al Pd"

Giacomo Mancini, coordinatore per i Dem del Comitato per il “sì” interviene nel dibattito rilasciandoci una intervista. «Leggo e sento tante analisi a la carte. Un tanto al chilo. È utile fare chiarezza. Iniziamo dal risultato. A Cosenza» esordisce l’ex parlamentare «ha vinto nettamente il Si. A Rende e a Castrolibero il No. La vittoria complessiva del No è stata determinata da una affluenza differente tra il capoluogo e gli altri due comuni».

Le ferite rimaste aperte. L’esito del referendum sulla Città unica ha alimentato polemiche e continua a suscitare accese discussioni tra le forze politiche. L’ex sindaco del capoluogo, Mario Occhiuto, ha sottolineato come a rigor di statuto la consultazione popolare non abbia alcun valore atteso che avrebbe dovuto registrare la partecipazione del 30% degli aventi diritto. Un rilievo legato al secondo comma dell’articolo statutario regionale 12 che, però, non sembra destinato a produrre effetti.

Nel capoluogo è stata notevolmente più bassa. Più alta a Rende ancora di più a Castrolibero. Come interpreta questo dato?

«E così. Ma a leggere alcuni commentatori sembra che la scarsa partecipazione al voto sia nata a Cosenza il primo dicembre del 2024. Non è così purtroppo. È un fenomeno negativo e molto diffuso ad ogni latitudine. Solo per rimanere in Italia in due regioni evolute come Emilia Romagna e Umbria chiamate a novembre ad eleggere i presidenti ha votato la metà degli aventi diritto. Nel nostro territorio tre anni fa a Cosenza per la scelta del sindaco andarono a votare solo 25 mila elettori. In più ai quesiti referendari ormai la partecipazione è bassissima tanto da metterne in discussione l’efficacia dello strumento stesso».

A Rende e Castrolibero però la partecipazione è stata maggiore...

«Vero. Ma anche perché li si è giocato una partita che si è sovrapposta al quesito referendario trasformando l’appuntamento con le urne in una sorta di competizione comunale. Con incontri nei quartieri, nei rioni, nei condomini. Con una sollecitazione pressante e insistita del voto. A Castrolibero è andato in scena il replay delle comunali del 2023 con l’amministrazione in carica impegnata pancia a terra, questa volta senza un avversario in campo. A Rende invece tutta la classe dirigente si è schierata sul No. Erano sul No tutti i candidati a sindaco che nel 2019 si sono scontrati. Di fatto ognuno preparandosi per le amministrative di primavera. E poi in quel comune non c’è stata una personalità riconoscibile che si è intestata la battaglia sul Sì».