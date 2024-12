Prossima riapertura della strada a Belsito, nuovo inizio per la mobilità locale: sopralluogo dellla presidente Succurro

Importante visita sul campo della Presidente della Provincia Rosaria Succurro, che ha effettuato un sopralluogo nel Comune di Belsito e nel Savuto per verificare lo stato dei lavori programmati su tre interventi strategici nell’arco di dieci chilometri, di cui due rotatorie per la viabilità – una a Santo Stefano di Rogliano e una a Belsito - e una paratia a Belsito, con l'obiettivo di risolvere la problematica della chiusura della strada che ha afflitto il territorio per ben 16 anni.

L’intervento della paratia di pali si è reso necessario per ripristinare la viabilità a doppio senso di marcia ed è realizzato con 37 pali del diametro di 600 mm. posti in senso longitudinale e dieci pali posizionati in senso ortogonale . I pali sono coronati da cordoli in c.a. delle dimensioni 210 x 80 e 100 x 80 cm.