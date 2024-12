Cassano Ionio, la Giunta comunale ha conferito la Civica benemerenza a Greta Martucci e Francesco Rodilosso

Francesco Rodilosso, invece, è co-fondatore e produttore per Create Danza e fa parte del management del festival Ramificazioni.

Ha studiato con maestri di fama internazionale come Bruno Verzino, Tuccio Rigano, Giuliano Peparini, Michele Ferraro, Luciano Cannito, Luigi Grosso, Eugenio Buratti e altri.

Vincitore di numerose borse di studio tra cui caraBdanza company (Madrid), Teatro dell’Opera (Roma), vanta menzioni e articoli, tra gli altri, su “La Stampa” e “Vanity Fair”.

Premiato nel 2019 come talento calabrese al premio San Francesco da Tessano, ha ricevuto pubblici da Carla Fracci e Beppe Menegatti. La sua immagine, è apparsa in testate nazionali e internazional, come: Photo Vogue, L'Oeil de la Photographie, Panorama, Sky Arte HD, The Artbo, Arte Magazine, Shakespeare Magazine, Rai Cultura e altre, con le seguenti produzioni del maestro Ottavio Marino:

Romeo & Giulietta, Francesco di Paola e The Dancer.

“Proprio in questi giorni - ha commentato – Greta e Francesco nel nostro teatro hanno portato in scena lo spettacolo “Tentazioni d’opera - Puccini vs Verdi” con musiche di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini nel corso del quale si sono esibiti tanti talenti calabresi che hanno commosso ed emozionato il pubblico presente che ha gremito il nostro teatro comunale in ogni ordine di posto. Tra questi - ha insistito il Sindaco - spiccano due ragazzi di Cassano: Greta Martucci e Francesco Rodilosso che hanno entusiasmato la platea e inorgoglito l’amministrazione comunale. Assegnargli la benemerenza è un atto dovuto perché portano in atto il nome di Cassano ed è questa la Cassano che dobbiamo continuare a promuovere e di cui dobbiamo far parlare”.