Cosenza, pronto il Piano delle opere pubbliche

L’ultimo Consiglio comunale del 2024, quello che si è svolto venerdì 20 dicembre, oltre ad approvare un punto importante posto all’ordine del giorno della seduta assembleare, riguardante il Bilancio di previsione 2025-2027, ha aperto una finestra sul futuro amministrativo, quando mancano poco più di due anni al termine della consiliatura targata Franz Caruso.

Come ha lasciato intuire lo stesso inquilino di Palazzo dei Bruzi, il rimpasto di giunta dovrebbe arrivare a stretto giro di posta, senza, tuttavia, rivoluzionare gli attuali assetti dell’esecutivo, se non nella misura di riassegnare alcune deleghe e riempire le due caselle rimaste vacanti, riconducibili alle figure del vicesindaco e del titolare al Bilancio, rimaste senza un referente dopo l’addio dell’allora esponente del Pd, poi transitata in Sinistra Italiana, Maria Pia Funaro, e delle dimissioni dell’assessore Francesco Giordano.

Un riassetto politico-istituzionale, dunque, che marcerebbe in linea con gli obiettivi tracciati dalla squadra di governo locale, ribaditi proprio in occasione dell’ultimo civico consesso, durante il quale l’Assise ha dato il via libera, appunto, al Bilancio di previsione. Disco verde anche al Programma triennale dei lavori pubblici, la cui pratica è stata illustrata dall’assessore al ramo, Damiano Covelli, che ha ricordato come all’inizio della legislatura le opere in cantiere fossero 42, assottigliate negli anni successivi perché alcune avviate, altre in fase di completamento, altre ancora portate a compimento.