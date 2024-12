Rende, impazza la campagna elettorale. I ruoli futuri di Manna e Principe

Giusto il tempo di festeggiare Natale e poi il Capodanno. Dal nuovo anno, la campagna elettorale a Rende è cosa fatta.

Il Laboratorio Civico, Manna e tutta (o quasi) l'ex Giunta comunale sono pronti a ripresentarsi agli elettori d'oltre Campagnano. Con chi? Quale è il candidato a sindaco? Probabilmente con un nome diverso rispetto alle indiscrezioni delle ultime settimane, “mediato” direttamente dall'ex sindaco, “maestro” in questo tipo di “gioco” politico. La sintesi della conferenza stampa di qualche giorno fa, convocata a sorpresa dal Laboratorio civico, potrebbe essere esattamente questa. Con un gruppo che, nonostante scioglimento ed accuse, è tuttora unito e compatto. Cui dover dare conto ai fini elettorali. Piaccia o no. L’ex sindaco scende in campo: «oggi Rende si trova in uno stato comatoso, con costi elevati e tassazioni alle stelle.

È sotto gli occhi di tutti come sia stata fallimentare sinora la gestione della città da parte della terna commissariale. Parliamo anche della pioggia di finanziamenti e dei relativi progetti da noi così faticosamente intercettati e che invece loro hanno fatto perdere alla città. Chi restituirà il maltolto ai rendesi?», ha chiesto Manna. Per questo il civismo rimane la loro strada: «anche questa volta, così come nel 2014 e nel 2018, scriveremo un programma insieme ai nostri cittadini”, la promessa».