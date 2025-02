San Giovanni in Fiore, firmato il protocollo d’intesa con il direttore generale dell’Asp di Cosenza per l’utilizzo dello stadio comunale per l’elisoccorso

«Con il direttore generale dell'Asp di Cosenza abbiamo firmato il Protocollo d'intesa per l'utilizzo dello stadio comunale per l'elisoccorso da parte di Elitaliana, il gestore degli elicotteri che ha sottoscritto l'Accordo». Lo ha affermato il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro. «È il primo passo per assicurare il servizio anche nelle ore notturne. Ma bisogna essere uniti per potenziare tutto l'ospedale. Questo voglio fare insieme alle associazioni, ai sindacati, a tutti i rappresentanti politici e ai cittadini».