Cassano Ionio, consegnata ai familiari del maestro Salvatore Azzolino la civica benemerenza alla memoria

I motivi li ha spiegati l'assessore Sara Russo che ha letto la relazione allegata alla consegna della pergamena ufficiale: «Per le innate doti umane ed artistiche e la grande passione profusa al servizio dell’arte pittorica e del restauro; per aver saputo trasmettere i suoi saperi a tanti giovani che hanno seguito le sue orme nel campo della pittura; per aver dato, con la sua arte, lustro alla Città di Cassano All’Ionio».

Salvatore Azzolino, nel dettaglio, era nato a Cassano All’Ionio il 14 febbraio 1915 e deceduto il 10 gennaio 2003, il Maestro Azzolino è stato un pittore naif, maestro di gesso e restauratore, per anni faro di tutti quei cassanesi che si avvicinavano al mondo dell’arte pittorica. La sua attività è stata molto fervida: ha allestito oltre 150 mostre personali, ha curato il restauro di molte chiese, fra le quali quella di Lungro, in particolare ha affrescato nel 1968 la pala dell’altare e la volta della chiesa della Presentazione del Signore di Lauropoli. Per diversi anni è stato al servizio della Diocesi di Cassano curando il restauro delle famose “varette”, i misteri portati in processione il Venerdì Santo.

«Per la giunta comunale che le ha deliberate nei mesi scorsi – ha spiegato il sindaco Papasso – la Civica Benemerenza è un elemento importante per la costruzione di una società giusta e solidale in cui il merito ed il riconoscimento vengono assegnati in base alle azioni e al valore delle persone. Ognuno di noi ha in casa un quadro del maestro Azzolino e tutti noi lo abbiamo visto lavorare e operare nella nostra città. Vogliamo sia un esempio per i giovani e le generazioni future».