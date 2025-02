San Giovanni in Fiore, in Consiglio comunale l’approvazione del Pfte della rotonda che interseca Viale della Repubblica con Viale della Stazione

La sindaca di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro comunica che oggi il Consiglio Comunale si appresta ad approvare, per come richiesto dalla Regione il Pfte (Piano Fattibilità Tecnico Economico) della rotonda che interseca Viale della Repubblica con Viale della Stazione, con interventi di pavimentazione stradale, ripristino marciapiedi e costruzione muro di contenimento.

Il Progetto interessa inoltre le strade Germano - Ceretti – Trepido, dove sarà migliorata la viabilità attuale intervenendo con adeguati accorgimenti che andranno ad alleggerire il traffico urbano di strade come via Giusti, strade oggi appesantite dalla chiusura del centro Città e con la costruzione di ampi marciapiedi per la sicurezza dei pedoni.

«Si tratta di un intervento fondamentale per migliorare la viabilità nel nostro Comune. La nuova rotonda non rappresenta solo un miglioramento della viabilità, ma completa anche il progetto di isola pedonale contribuendo così a una mobilità più sicura e sostenibile per tutti i cittadini. Questi interventi fanno parte della nostra continua opera di rigenerazione urbana, che ha l'obiettivo di rendere la nostra città più funzionale e accogliente», ha dichiarato la Sindaca Succurro.