Edifici pubblici da ristrutturare, duello in Consiglio comunale a Corigliano Rossano

Si è conclusa con la replica dei consiglieri comunali di opposizione verso le risposte degli amministratori comunali interrogati, la seduta consiliare in question time, di ieri pomeriggio, presieduta dalla presidente Rosellina Madeo.

Tra gli argomenti affrontati durante la seduta del civico consesso, i finanziamenti dei progetti Pinqua, la rigenerazione urbana della frazione Cantinella, la situazione dei plessi scolatici, la situazione del Giudice di pace di Corigliano Rossano – Area urbana di Corigliano, i mancati provvedimenti in merito agli impianti pubblicitari.

Nella prima interrogazione sui Pinqua, illustrata dalla consigliera Pasqualina Straface, sono stati evidenziati aspetti poco chiari nell’ambito della valutazione di alcuni immobili acquisiti dal Comune, mentre ha parlato di ritardo nei progetti.

Nella risposta il sindaco Flavio Stasi, ha evidenziato come sull’esposto presentato sono state inoltrate le precisazioni all’Anac, mentre ha spiegato che la valutazione degli immobili è stata effettuata da soggetto qualificato ed indipendente mentre i progetti sono in fase di realizzazione. In risposta la Straface ha chiesto ancora se esiste relazione di perizia giurata o meno.