Frattura in maggioranza, a Cassano si dimettono due assessori

Ad appena venti giorni dalla convocazione dei comizi in vista delle elezioni amministrative di primavera, la giunta comunale di Cassano subisce un duro colpo con le dimissioni irrevocabili di due assessori: Annamaria Bianchi, titolare della delega alla Cultura, e Leonardo Sposato, responsabile dei Lavori Pubblici.

Una decisione che segna una frattura netta all’interno della maggioranza civica che nel 2019 ha portato alla vittoria il sindaco, e che ora appare divisa sulla scelta del futuro candidato alla guida del comune. «Non si è potuto fare diversamente poiché non c'è stato modo per avviare un dialogo», hanno riferito all'unisono i due, ormai ex assessori.

Le lettere di dimissioni, indirizzate al sindaco, arrivate nella mattinata di ieri, mentre la macchina comunale alacremente stava lavorando, esprimono un disagio crescente, probabilmente imputabile alle recenti dinamiche politiche.

Entrambi i dimissionari sottolineano la loro iniziale adesione convinta al progetto civico che ha portato alla vittoria del 2019, ma denunciano il venir meno di un metodo di condivisione democratica nelle scelte strategiche per il futuro della città.