Ospedale di Cosenza, sottoposto a trattamento un primo paziente affetto da episodi di tachicardia parossistica

L’Unità operativa di Cardiologia dell’Annunziata, diretta dal dr. Francesco Greco, amplia l’offerta sanitaria: nell’ambito di un articolato programma di rilancio e riorganizzazione delle prestazioni, è stato attivato il servizio di ablazione trans- catetere delle aritmie cardiache . Sottoposto a trattamento un primo paziente , di sesso maschile , affetto da tempo da episodi di tachicardia parossistica sopraventricolare . La procedura , eseguita dal dott Gianluca Quirino dell’equipe di elettrofisiologia e elettrostimolazione , è stata efficacemente portata a termine utilizzando un sistema di mappaggio elettroanatomico tridimensionale del cuore . La metodica consente di ricostruire l’anatomia delle camere cardiache senza l’uso di radiazioni ionizzanti, con conseguente notevole vantaggio sia per gli operatori sia per il paziente. “ E’ in corso – ha dichiarato il direttore della UOC, dr Francesco Greco – l’implementazione di servizi e di prestazioni specialistiche cardiologiche, grazie agli investimenti tecnologici voluti fortemente dalla nostra Direzione Aziendale, che ci consentono di offrire, oggi alla nostra utenza, trattamenti endovascolari innovativi nella cura delle aritmie cardiache e in particolare della fibrillazione atriale che oggi, ricordiamo, rappresenta il disturbo del ritmo cardiaco più diffuso, colpendo circa 750 persone su 100.000 abitanti con aumentato rischio di ictus ischemico e ospedalizzazioni ricorrenti.