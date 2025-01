Serve sangue negli ospedali. L'appello del responsabile del Centro trasfusionale di Cosenza rivolto a tutti: donate

«Il periodo successivo alle feste natalizie è sempre un momento di grosse difficoltà, considerando che le scorte di globuli rossi e piastrine si riducono drasticamente. In questi giorni, quindi, abbiamo ulteriore bisogno di voi per non mettere a rischio le trasfusioni nei pazienti che ne hanno necessità. Ti aspettiamo!!! È veramente importante!!!». Chiede aiuto a tutti il responsabile del Centro trasfusionale di Cosenza, Luigi Zinno, preoccupato per la carenza di sangue che rischia di condizionare anche le attività degli ospedali. Non solo l’Annunziata, ma anche quelli di Castrovillari, Corigliano Rossano e Paola.

Il calo nelle donazioni del sangue, fisiologico in questo periodo post natalizio come in estate, è ulteriormente aggravato, filtra dagli ambienti sanitari, dall’aumento degli interventi chirurgici tanto in città quanto negli alti ospedali hub del Cosentino. Una buona notizia per i pazienti, segno di una sanità che prova a rialzare la testa, che però porta con sé il bisogno di sangue per integrare quello perso durante le operazioni. Tra l’altro in alcuni casi si tratta d’interventi complessi, per i quali le necessità di plasma aumentano. «Sinora siamo riusciti a non rinviare niente di ciò che era in programma, grazie all’impegno dei donatori fissi e anche alla perizia dei medici, ma in futuro potremmo rischiare», aggiunge il dottore Zinno. Il quale precisa che già adesso «siamo in emergenza». Per questo l’appello mirato ad allargare la platea dei donatori non solo per questo periodo.