Cosenza tifa Brunori! Tra scirubette, Fantasanremo e... il giorno di San Valentino: “Dario, porta la cosentinità e puoi vincere” VIDEO

Brunori Sas e “L'albero delle noci” incuriosiscono. Anzi, già piacciono: sulla fiducia. E no, non si tratta di difesa a spada tratta quasi per partigianeria: semplicemente il modo di essere e di interpretare di Dario piace. E non solo ai cosentini. Ecco perché c'è tanta fiducia nei suoi confronti. Il testo e la presentazione del brano che da stasera porterà a Sanremo hanno fatto il resto. Quel riferimento alla scirubetta - fatta col vino cotto o col miele poco importa, basta che ci sia la neve - poi, ha aumentato la curiosità nei confronti del cantante che da Guardia a San Fili, passando per Cosenza, ha fatto sbocciare il suo talento che gli ha regalato occasioni e palcoscenici importantissimi.

Ci siamo tuffati nel traffico pedonale di corso Mazzini, a poche ore dall'inizio della rassegna canora più attesa, per parlare del Festival di Sanremo, di Dario Brunori, degli outfit, di Fantasanremo e dei calabresi che hanno solcato il red carpet dell'Ariston nel passato (più o meno recente).