Cattedrale di Cosenza, il Papa sceglie il cardinale Parolin per la celebrazione dell'800esimo

Il Papa ha nominato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, legato pontificio per la celebrazione eucaristica che presiederà il 25 giugno 2022 nella cattedrale di Cosenza, in occasione dell’800esimo anniversario della dedicazione del tempio. Lo riferisce il bollettino della sala stampa della Santa Sede. Il Papa ha nominato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, legato pontificio per la celebrazione eucaristica che presiederà il 25 giugno 2022 nella cattedrale di Cosenza, in occasione dell’800° anniversario della dedicazione del tempio. Lo riferisce il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede.

