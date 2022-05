Paola, si costituisce l'associazione commercialisti. A guidarla Ennio Galliano Iannelli

Si è costituita l'Associazione nazionale commercialisti Paola. A guidarla è Ennio Galliano Iannelli, già presidente dell’albo dei Ragionieri e Periti Commerciali prima della nascita dell’Albo Unico dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili in cui ha peraltro ricoperto la carica di vice presidente per otto anni.

Il Consiglio Direttivo dell’Anc Paola è così oggi composto Ennio Galliano Iannelli (Presidente); Franco Cersosimo (Vice Presidente); Salvatore Galiano (Segretario); Leonardo Caruso (Tesoriere); Vincenzo Crusco (Componente).

Il segretario Galiano ha inteso sottolineare l’importanza per i professionisti di poter contare su un’associazione che oltre a proporsi per la realizzazione delle finalità istituzionali, in Italia ed all’estero, quale organismo aderente all’Anc, in sede locale, conserva la propria autonomia politica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria ed economica ed in particolare è chiamata a rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Peraltro nei compiti dell’qssociazione rientrano l’assumere, promuovere e valorizzare tutte le iniziative che interessino la categoria, campo legislativo, giudiziario, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario ivi comprese quelle finalizzate alla formazione permanente.

A seguito della delibera di ammissione da parte del Direttivo del Consiglio Nazionale (Anc) del 29 aprile 2022, il presidente nazionale Marco Cuchel insieme ai Presidenti delle Anc Territoriali dell’intera nazione, hanno inteso salutare personalmente il loro nuovo collega Ennio Galliano Iannelli e l’intero consiglio neo eletto, con messaggi di congratulazioni e di benvenuti.

Galliano, in occasione della nomina a Presidente, ha ritenuto ringraziare i soci effettivi dichiarando che “l’Anc Paola sarà destinata a crescere se tutti insieme dimostreremo coerenza e rispetto delle regole a tutela della professione e di ogni professionista". Tra i soci fondatori ed effettivi figurano iscritti nelle sezioni A e B dell’Odcec di Paola: "questo è il miglior biglietto di presentazione che servirà ad unire le attività e le iniziative che sicuramente ci vedranno protagonisti a fianco dell’Odcec di Paola a tutela dell’interesse pubblico e della professione di commercialista e di esperto contabile".

