Rende, centinaia di giovani atleti invadono il Parco acquatico

“Sport per la Pace” è il titolo della bella iniziativa sportiva e di solidarietà che si è svolta al Parco Acquatico Sportivo di Rende e che ha fatto registrare la partecipazione di oltre 100 atlete impegnate in una competizione regionale di ginnastica artistica. La direttrice sportiva dell’Asd Sole d’Oro di Cosenza, Aurelia Mangiarano, insieme al suo staff, ai giudici di gara ed al presidente dell’Associazione Michele Gatto hanno coinvolto atlete e famiglie in una gara di solidarietà che ha visto i fondi destinati dall’Unicef per i progetti di aiuto dei bambini dell’Ucraina.

All’evento sono intervenuti Monica Perri, Presidente del Comitato provinciale Unicef di Cosenza che ha fornito aggiornamenti sulla situazione in Ucraina e sugli aiuti umanitari, la consigliera comunale di Rende, Romina Provenzano, che a nome del Sindaco Manna ha parlato del progetto Rende Città europea dello Sport 2023, il gestore del Parco Acquatico di Rende, Antonio Fusinato che ha messo a disposizione l’intera struttura per l’evento, e Silvia Cosentini (moderatore dell’evento). Presente anche l’Associazione di volontariato Croce Amica di Claudia Diolosà con sede a Cosenza e Rende. “I bambini che aiutano i bambini” è il sottotitolo dell’iniziativa sportiva e solidale, patrocinata dallo Csen, che hanno concorso a realizzare anche il Direttore della rivista Infonight Armando Acri e l’imprenditrice Francesca Pietramala.

