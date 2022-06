Cetraro, al porto il "Raduno nazionale Uno Turbo club Italia"

Sul porto di Cetraro è in programma domani, sabato 4 giugno, con inizio alle 17 un evento molto atteso dagli appassionati, dedicato a quella che è ormai una vera e propria icona delle automobili italiane, tra le più conosciute e amate: la Fiat Uno Turbo i.e. (iniezione elettronica). “Diamo il via agli eventi di qualità - ha spiegato il vicesindaco con delega al Turismo Tommaso Cesareo - Arriva nella nostra città, per la prima volta in Calabria, il "Raduno Nazionale Uno Turbo Club Italia". È l'evento più atteso da tutti i soci possessori e da tutti gli appassionati del settore. Dunque sarà Cetraro, per la prima volta nella storia calabrese, a ospitare questo evento, che avrà come protagonista una delle icone più importanti del patrimonio automobilistico italiano, che ha segnato gli anni Ottanta: la Uno Turbo i.e”. “Ad accogliere l'arrivo di oltre 70 autovetture - ha aggiunto Tommaso Cesareo - ci saranno tutte le aziende del territorio, che esporranno i loro marchi di qualità. Dall'agro alimentare alla ceramica, dall'arte orafa del maestro Orsino ai quadri del maestro Chevalier, dalla ceramica di Tortora alle Officine del Cedro di Santa Maria del Cedro, dalle aziende vinicole di Verbicaro al miele di Cetraro, dalle primizie della “Fattoria Bonella” alle prelibatezze dell'azienda agricola di Robertina Tripicchio, dai maestri cestai di Verbicaro ai saponi naturali di San Lucido, fino alla bigiotteria di qualità”.

© Riproduzione riservata