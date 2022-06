Calabria, Policastri alla guida di un Rotary «inclusivo ed equo»

Il Rotary calabrese riparte da Gianni Policastri. Il governatore eletto del distretto 2102, che il prossimo primo luglio subentrerà all’uscente Fernando Amendola, ha illustrato programmi, ambizioni e squadra per il nuovo anno rotariano, nel corso dell’assemblea distrettuale che si è celebrata a Corigliano Rossano. Un’alta partecipazione ha caratterizzato l’assise, a cui hanno preso parte i rappresentanti di tutti i club del distretto, provenienti da ogni area della Calabria. Centinaia di soci hanno avuto modo di confrontarsi e di arricchire il loro bagaglio di cultura rotariana attraverso gli interventi dei relatori che si sono alternati in una lunga giornata formativa, all’insegna del motto di Paul Harris, fondatore del Rotary International: “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Un obiettivo che anche il prossimo anno sarà perseguito innanzitutto con il service internazionale, volto ad attenuare le condizioni di diseguaglianza che rendono difficile, per la maggior parte della popolazione mondiale, l’accesso all’acqua potabile, a cibo sano e sufficiente, a cure mediche e vaccini. Ma lo spirito di servizio si declinerà anche attraverso i progetti locali, finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della Calabria nel mondo.

