Oktoberfest, migliaia i visitatori previsti a Rende per la nuova edizione

Ai calabresi piace la birra. Non saranno forse i numeri impressionanti della più famosa festa della birra a Monaco di Baviera ma l'Oktoberfest di Rende, edizione 2022, promette più che bene. Sono attese almeno 250mila persone alla terza edizione in programma nell’area mercatale di Rende dal 16 settembre al 2 ottobre. La kermesse, presentata in conferenza stampa ieri mattina, punta ad attrarre visitatori da tutto il Paese. Per questo la macchina organizzativa è già in moto su scala nazionale, con una comunicazione innovativa, simpatica e particolare. Le due settimane saranno scandite da numerose iniziative collaterali tra cui venti manifestazioni di carattere sociale e di pubblico interesse. E poi spettacoli musicali e di folklore bavarese, ospitati in una tensostruttura da tremila posti a sedere e nella circostante zona all’aperto attrezzata di parco giochi. L’OktoberFest Calabria, promosso da Wisea holding, è inoltre una opportunità di sviluppo economico ed occupazionale: almeno trecento gli addetti impiegati in posti di lavoro temporaneo sia nel comparto della ristorazione, sia in quello della logistica e della sicurezza. Alla presentazione sono intervenuti i due sindaci di Cosenza e Rende, Franz Caruso e Marcello Manna, a sottolineare come l’OktoberFest sia un appuntamento non limitato alla sola città del Campagnano ma all’intera area urbana. In video anche la senatrice Fulvia Caligiuri. Mentre Valerio Caparelli e Walter Sposato nei rispettivi ruoli di responsabili e portavoce dell’evento hanno avuto modo di anticipare novità e curiosità legate ad uno degli appuntamenti più attesi nel Sud.

