Rende, l’Unical punta all’eccellenza e all’inserimento professionale

Formazione e inserimento nel mondo del lavoro. L’Università della Calabria sta puntando a valorizzare la ricerca connessa alle esperienze professionali. Un esempio concreto è il nuovo bando di concorso per l’ammissione ai 95 posti di dottorato di ricerca (XXXVIII ciclo) distribuiti nei 12 corsi che si sviluppano nelle aree medico-sanitaria, scienze, ingegneria e tecnologia, socio-economica, umanistica, giuridica.

Quest’anno l’Unical, infatti, investe sull’alta formazione dottorale con un’offerta innovativa e sostenuta da un ampio numero di borse. La proposta dell’ateneo si arricchisce di nuovi percorsi, che rispondono alla domanda di formazione e ricerca di una società in evoluzione, aprono ancor di più alla collaborazione con il mondo industriale e con le Pubbliche amministrazioni e offrono ampie possibilità di carriera dentro e fuori dal mondo universitario. In particolare, traendo vantaggio dalle opportunità fornite dai finanziamenti legati ai decreti 351 e 352 del 9 aprile 2022, l’ateneo ha attivato 26 borse su tematiche Pnrr, sulla Pubblica amministrazione, sul Patrimonio culturale e sulla Transizione digitale ed ecologica, nonché 25 borse in collaborazione con imprese. Questi percorsi rappresentano nuove opportunità formative che si aggiungono a quelle dei dottorati tradizionali, consentendo di incrementare le interazioni con il mondo del lavoro, accrescendo anche le possibilità di impiego dei futuri dottori di ricerca.

