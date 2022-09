"Monsignor Nolè era francescano nello spirito", il ricordo di Mons. Savino. Lunedì i funerali

Monsignor Francesco Savino è vescovo di Cassano e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana con delega al Mezzogiorno. Il presule era molto legato all’arcivescovo Francescantonio Nolè, scomparso ieri prematuramente a Roma a causa di una grave malattia.

Muore a 74 anni il vescovo di Cosenza monsignor Francescantonio Nolè. La Diocesi: “Ha sofferto tanto” Mons. Francesco Nolè Monsignor Nolè e Papa Francesco Il vescovo

«Il cinque settembre scorso» racconta monsignor Savino « dopo una riunione del consiglio della Cei era andato a fare visita a monsignor Nolè. L’avevo trovato lucido e sereno sebbene soffrisse molto. Mi sono accorto subito quanto gravi fossero le sue condizioni. Con lui, al “Gemelli”, c’erano una sorella e la nipote. Abbiamo parlato a lungo ed è stato un incontro molto forte per me dal punto di vista emotivo».

Il vicepresidente della Cei , non nascondendo il proprio dolore per la scomparsa di Nolè, ha poi aggiunto: «Monsignor Nolè era una persona amorevole e mite. Un francescano nello spirito: essenziale, discreto, riservato. Ha cercato di vivere sempre in modo misericordioso e compassionevole trasferendo questi suoi talenti alla gente che gli stava intorno».

La salma del vescovo Nole sarà accolta domani alle 10.30 in Piazza dei Bruzi e poi traferita in cattedrale. I funerali saranno lunedì alle 15 in Cattedrale. Intanto la Santa Sede ha provveduto alla nomina dell’Amministratore Apostolico della sede metropolitana a norma del Codice di Diritto Canonico. Si tratta di S. E. Mons. Giuseppe Piemontese , ofm conv. Vescovo emerito di Terni-Narni-Amelia. Alla presenza del Collegio dei Consultori ha dato lettura del Decreto di Nomina del Dicastero dei Vescovi il Cancelliere don Cosimo De Vincentis.

© Riproduzione riservata