Paola, tutto pronto per la 38esima giornata della fraternità

La 38esima giornata della Fraternità si svolgerà presso il Santuario San Francesco di Paola domani mattina. Quest’anno l’evento si colora di rinnovato ardore grazie alla partecipazione di tutti i Terz’Ordine presenti nelle Chiese della Calabria. Oltre ai Minimi, quindi, anche i laici Carmelitani, Francescani e Domenicani si ritroveranno insieme per una testimonianza di fede e bene comune. Sarà una bella occasione non solo per conoscere gli altri carismi presenti nelle varie comunità, ma anche per creare relazioni di comunione così come il Sinodo, previsto per il prossimo anno, ci invita a fare.

Il programma della celebrazione è molto ricco. Gli arrivi sono previsti per le ore 9 e 15. Ad accogliere le varie comunità sarà padre Domenico Crupi dell’Ordine dei Minimi, padre spirituale del Terz’Ordine, che accompagnerà i convenuti in processione orante verso la Basilica per un momento di preghiera e ringraziamento. Alle ore 10 nell’Auditorium è prevista la presentazione dei cammini dei vari Terz’Ordine. A seguire si terrà la relazione di don Emilio Salatino, sacerdote Tom, che interverrà sul “Il ruolo dei Terz’Ordine nel cammino sinodale”. Alle ore 12 e 30 nella chiesa grande si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme. Seguirà il momento di convivialità condivisa.

