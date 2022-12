Paola, tutto pronto per la prima edizione de "Il Palio delle contrade di S. Francesco"

"Si scaldano i motori per la prima edizione de “Il Palio delle contrade San Francesco di Paola”, evento che vedrà nelle giornate del 27, 28 e 29 dicembre la città di Paola avvolta in una atmosfera medioevale.

Il via al Santuario il 27 Dicembre alle ore 16 con l'accoglienza nel piazzale antistante la Basilica di San Francesco di Paola e Benedizione della città. Apertura della prima edizione de “Palio delle Contrade di San Francesco di Paola” con saluti istituzionali. Benedizione del Gonfalone del Palio, degli stendardi delle contrade e dei mantelli dei Rioni con la “corte” dei capitani delle contrade. Consegna della targa di ringraziamento a Padre Provinciale Francesco Trebisonda e a Padre Domenico Crupi con accompagnamento musicale del maestro Giorgio Distilo.

I costumi dei nobili e dei popolani saranno indossati e offerti dall‟Associazione “Brave Ragazze” di Paola. Alle 16 e 30 il corteo medievale per i borghi cittadini. La “corte” dei capitani delle contrade, ricevuta la benedizione accompagnata da musiche e sbandieratori che faranno rivivere la straordinaria grandezza dell‟antica Paola, accoglierà il Palio e lo accompagnerà in corteo con nobili e popolani attraverso i borghi cittadini.

Durante tutto il percorso, sono previste brevi soste, durante le quali saranno declamate le poesie dell‟artista paolano Pasquale Gallipoli.

Il Corteo attraverserà San Francesco Bianco, Corso Cristoforo Colombo, Via Isidoro Gentili, La Rocchetta, Largo Vairo, Corso Garibaldi, Piazza del Popolo, Piazza IV Novembre, Corso Roma, obelisco della Madonnina a Rione Giacontesi, e risalita per Corso Roma fino a Piazza IV Novembre. Alle ore 18 e 30 spettacolo sbandieratori di Bisignano in Piazza IV Novembre.

Successivamente, risalita da Piazza del Popolo, Corso Garibaldi, fino a Largo Sette Canali per la Cerimonia di apertura del Palio. Il Palio sarà accolto dal Mentore, che consegnerà la fiaccola per l’accensione del braciere rionale, posizionato sulla gradinata e circondato da tutti i capitani rionali. Sarà lo start per l'inizio delle gare.

L'accensione del braciere sarà accompagnata dall'esibizione di Fabio Cilento, ballerino con esperienza nazionale ed internazionale, diplomatosi all‟Expression Dance di Anna Di Blasi. La giuria sarà a cura dell'associazione “Cricca Sette Canali”, che valuterà l‟esecuzione dei giochi e ne proclamerà la squadra vincitrice.

Il capitano di ogni contrada, annunciato dal mentore, presterà giuramento insieme ai membri della propria squadra, pronunciando la formula di rito. A questo punto, il mentore dichiarerà aperti i giochi con indicazione degli orari, dei luoghi e dei giorni in cui si disputeranno le gare. La prima gara sarà quella delle torte di mele e cannella.

I dolci saranno preparate dalle popolane e dai popolani delle varie squadre offerte ai visitatori con la possibilità di lasciare un piccolo contributo che sarà devoluto ad un'associazione benefica, sorteggiata tra quelle indicate dai partecipanti alla gara di torte. A seguire, la Giuria premierà la torta di mele e cannella più buona e sorteggerà l'associazione a cui devolvere le offerte raccolte dai visitatori. La serata continuerà nelle strade e nei vicoli del centro cittadino dove, accompagnati dai cantori e dalle strine, sarà possibile gustare i sapori tipici di una volta. Ci saranno stand gastronomici con porchetta, cinghiale e patate, grispedde, pizze fritte e tanto altro. È previsto il DJ Set dell’artista paolano, Davide Novello. Gli osti (ristoratori) saranno invitati a restare aperti ed accogliere i clienti in abiti medievali e a trasformare in “Taverne” i propri locali, dove saranno accolti i cantori, offrendo agli avventori prelibati menù a tema. Sulla stessa lunghezza d'onda le altre gare dei giorni a seguire.

© Riproduzione riservata