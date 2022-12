Cosenza, il culto religioso legato alla Vergine del Pilerio rievocato a New York

Dalla Cattedrale di Cosenza a New York, nel Bronx, per arricchire ulteriormente le celebrazioni degli 800 anni del Duomo, è stato il viaggio compiuto dall’icona della Madonna del Pilerio, che, nei giorni scorsi, si è presentata ai fedeli d’Oltreoceano, nel corso della solenne messa concelebrata nella chiesa Our Lady of Mt. Carmel dal reverendo Jose Felix Ortega e don Luca Perri rettore della Cattedrale di Cosenza. Ad accompagnare l’icona nella Grande Mela i membri dell’associazione 8centoCosenza aps, che, in questo anno giubilare che sta volgendo al termine, ha ideato, progettato ed organizzato tutte le attività e gli eventi legati alle celebrazioni degli 800 anni della Cattedrale. Durante il soggiorno a New York la delegazione guidata da don Luca ha inoltre potuto incontrare il cardinale Timothy Dolan al quale hanno parlato del culto dei cosentini verso la Madonna del Pilerio e fatto dono di alcuni libri e della copia della Stauroteca.

