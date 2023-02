Rossano, riaperta al culto dopo il restauro la chiesa di San Biagio

Piccola, ma suggestiva. Abbracciata da vicoli e casette. Mai dimenticata. Dopo essere stata sottoposta ad interventi di restauro, ha riaperto le porte al culto dei fedeli la chiesa di San Biagio nel centro storico di Rossano.

Piccolo gioiello di devozione popolare come testimonia la numerosa presenza dei parrocchiani alla cerimonia che si è tenuta nel giorno in cui la chiesa ha fatto memoria del Vescovo martire. La Celebrazione eucaristica è stata presieduta da S. E. l’Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise il quale ha anche benedetto la chiesa fresca di restauro. La chiesa di San Biagio fa parte dell’Unità pastorale del centro storico sotto la guida del Parroco don Pietro Madeo, che nei giorni precedenti ha guidato il triduo e i dettagli della cerimonia in preparazione alla Festa.

Fondamentale l’apporto dei parrocchiani che si sono impegnati anche per il piccolo momento di condivisione che si è tenuto a conclusione della celebrazione. Come sottolineato anche dal Padre Arcivescovo, il restauro della chiesa di San Biagio è stato reso possibile grazie al contributo dell’8xmille alla Chiesa Cattolica. Il lavoro di restauro è stato seguito dall’ufficio diocesano dei beni culturali ed ecclesiastici diretto da don Nando Ciliberti, con il prezioso contributo dell’architetto Antonio Aprelino, vice direttore dell’ufficio.

